/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
>rss

足協開放議題 林德福：尊重FIFA意見

發稿時間：2017/12/28 21:45

最新更新：2017/12/28 21:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北28日電）體育署長林德福今天說，希望足協先對收受個人會員、理事長直選等開放議題在內部形成共識，修改組織章程後再與FIFA溝通，若與FIFA協調不成，體育署仍將以FIFA意見為主。

國民體育法強調開放讓全民參與單項協會的精神，中華民國足球協會針對個人會員入會、理事長由全體會員直選等議題，仍在與國際組織溝通。

對此，林德福說，當時足協用引導式的文給世界足球總會（FIFA）、亞洲足球聯盟（AFC），當時兩個國際單位有以此做出回應，但體改會認為那不是FIFA的「規定」。

林德福表示，足協後來也覺得人民加入是一個社會共識，所以也願意讓民眾加入成為個人會員；但過程中FIFA不是都沒有意見，他希望足協內部先有共識，再把共識拿去徵得FIFA意見。

如果足協和FIFA對足協新的組織章程意見不一致，林德福認為，足協應該要去協調，但是，體育署的立場很清楚，就是如果意見無法協調好，體育署還是會依照FIFA的意見，「因為國體法42條就明確指出，特定體育團體受國際規範者，應依該組織之章程及其相關規定辦理」。

足協今天原訂在台北召開臨時會員大會，修改組織章程，因會員代表認為此次會員大會未依規定在10天前通知，也「跳過」理監事會直接開會員大會，程序上不符規定，會員大會最終只能流會。1061228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP