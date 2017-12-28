足協開放議題 林德福：尊重FIFA意見

（中央社記者李晉緯台北28日電）體育署長林德福今天說，希望足協先對收受個人會員、理事長直選等開放議題在內部形成共識，修改組織章程後再與FIFA溝通，若與FIFA協調不成，體育署仍將以FIFA意見為主。



國民體育法強調開放讓全民參與單項協會的精神，中華民國足球協會針對個人會員入會、理事長由全體會員直選等議題，仍在與國際組織溝通。



對此，林德福說，當時足協用引導式的文給世界足球總會（FIFA）、亞洲足球聯盟（AFC），當時兩個國際單位有以此做出回應，但體改會認為那不是FIFA的「規定」。



林德福表示，足協後來也覺得人民加入是一個社會共識，所以也願意讓民眾加入成為個人會員；但過程中FIFA不是都沒有意見，他希望足協內部先有共識，再把共識拿去徵得FIFA意見。



如果足協和FIFA對足協新的組織章程意見不一致，林德福認為，足協應該要去協調，但是，體育署的立場很清楚，就是如果意見無法協調好，體育署還是會依照FIFA的意見，「因為國體法42條就明確指出，特定體育團體受國際規範者，應依該組織之章程及其相關規定辦理」。



足協今天原訂在台北召開臨時會員大會，修改組織章程，因會員代表認為此次會員大會未依規定在10天前通知，也「跳過」理監事會直接開會員大會，程序上不符規定，會員大會最終只能流會。1061228