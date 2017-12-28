駁運作人頭會員 廖正井：不會尋求連任

（中央社記者黃巧雯台北28日電）外界質疑未申請加入棒協，卻收到繳費通知，有運作人頭會員之嫌，中華民國棒球協會理事長廖正井今天再次重申，不會尋求連任，「怎會去運作人頭會員呢？」



國民體育法修正條文通過後，單項協會開放個人會員，近來引發不少風波。



廖正井今天透過棒協發布聲明表示，棒協為響應基層的聲音多辦各類比賽，及爭取國際賽事在台灣比賽，但體育署的補助全年平均約占總支出的40％左右，其餘要由棒協向外募款籌措。



廖正井指出，國際賽事比賽成績不理想，所有指責都是理事長，「理事長是無給職，係本著犧牲奉獻的熱忱來參與，結果是換來謾罵之聲，何必呢？早就有不如歸去念頭，怎會去運作人頭會員呢？」



廖正井強調，在參加體育署為國體法修法召開的公聽會時，即表態不會尋求連任。



廖正井提到，棒協在12月15日召開理監事及會員代表大會，配合國體法修正棒協章程，體育署也派人到場，並「強烈要求」要接受體育署轉來的會員名單，不得拒絕。



儘管理事對於不能選舉理事長、改由會員直選等皆有意見，廖正井透露，已拜託理監事，希望配合國體法的修正，以免被扣上反改革之罪。



外界質疑棒協章程修正案未獲體育署核准即收費，廖正井解釋，是棒協行政人員為配合體育署在明年3月底前完成改選理監事及理事長，希望儘速完成，無心之過。



至於棒協調漲年費及會員費提高，廖正井表示，由於近年棒協舉辦比賽每年近千場，且體育署補助逐年減少，「這些收費均由下屆理事長運用，不是本人任內所使用」。1061228