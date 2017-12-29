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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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女攝影師指控 MLB球星意圖性侵

發稿時間：2017/12/29 11:20

最新更新：2017/12/29 11:20

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（中央社紐約28日路透電）美國職棒MLB球星沙諾（Miguel Sano）遭到指控，2015年意圖性侵女攝影師，大聯盟當局已經展開調查。

攝影師畢森（Betsy Bissen）今天在推特（Twitter）寫下事件經過，指稱沙諾出席一場在地方賣場舉行的簽名會之後，意圖性侵她。

MLB發言人狄文（Mike Teevan）透過聲明表示：「我們得知指控，目前正在調查。」

畢森當時為雙城日報（Twins Daily）工作，她說沙諾一直不斷強吻她，試圖強拉她進浴室。

「他抓住我的手腕，我拒絕了。」畢森在推特寫下：「真的很痛，他死命抓住我的手腕不放，但我沒有放棄抵抗。然後他彎下身子多次要強吻我，我每次都說不要，且往後躲。」

畢森說：「我當時蹲了下來，手腕強烈抽痛。我大聲尖叫，但沒有人來救我。糾纏了10分鐘要拉我進浴室，他最後終於放棄。他沒有強暴我，但他侵犯了我。當我說不要，他就應該停止動作。他應該要尊重我的話並且停手，而他弄傷了我之後還繼續。」

沙諾今天否認所有指控，發布聲明說：「我堅決否認今天一切對我的指控，這些事情從未發生。」

沙諾說：「我非常尊重女性，特別是職業運動產業的女性工作者，同時也對遭受性騷擾的女性深感同情，我們社會不容這事發生。」

畢森表示，雙城隊當時不知情。球隊今天發表聲明說：「明尼蘇達雙城隊今天得知沙諾因2015年球季的場外活動遭受指控。雙城隊將與美國大聯盟一樣，非常嚴肅看待這些指控，未來收集更多訊息之後，才會進一步的評論。」

24歲的沙諾今年創下28支全壘打、77分打點的生涯新高，首次入選明星賽。（譯者：中央社林宏翰）1061229

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