走了3大咖 馬林魚有意再交易葉立奇

根據外電報導，美國職棒馬林魚隊有意將外野手葉立奇（左）、捕手瑞爾穆托（右）列入交易清單。（圖分別取自葉立奇、瑞爾穆托臉書www.facebook.com）

（中央社記者黃巧雯台北29日綜合報導）美國職棒馬林魚隊陸續將隊上3名主力球員交易出去，外電報導，馬林魚有意再將外野手葉立奇、捕手瑞爾穆托列入交易清單。



基特（Derek Jeter）團隊買下馬林魚隊，為縮減團隊薪資，陸續將史丹頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）交易至其他球隊，令葉立奇（Christian Yelich）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）等人感到不滿。



瑞爾穆托日前曾透過經紀人向球隊表達明年球季想到其他球隊打球想法，但因他在大聯盟年資剛滿3年，還無法主動要求球隊進行交易；葉立奇與馬林魚還有4年4450萬美元合約，也面臨同樣情形。



不過，葉立奇、瑞爾穆托喊話策略似乎奏效，根據大聯盟官網記者莫洛西（Jon Morosi）報導，馬林魚隊與多支球隊討論葉立奇、瑞爾穆托交易案，但因馬林魚開價過高，尚未有眉目。



葉立奇今年敲出170支安打、18發全壘打、81分打點，打擊率2成82。瑞爾穆托敲出148支安打、17發全壘打、65分打點，打擊率2成78。1061229