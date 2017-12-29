抗議假體改 時力立委到署長辦公室找人

時代力量立委黃國昌（前左）、徐永明（前中）、林昶佐（前右）質疑體育署署長林德福「喬會員」、「喬理事」，是體育假改革，29日直闖體育署署長辦公室，要求與署長對話。中央社記者李晉緯攝 106年12月29日

（中央社記者李晉緯台北29日電）時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐等人質疑體育署署長林德福假改革，今天至體育署抗議，在前往署長辦公室找林德福回應未果後，要求他下週到時代力量黨團說明。



黃國昌、徐永明、林昶佐和「Fair Game Taiwan！體育改革聯會」、島國前進、基進黨、2020東京奧運台灣正名行動小組等團體民眾到教育部體育署抗議，體育署由副署長王水文出面回應，但不被抗議民眾接受。



黃國昌等3位立委隨後一路上到署長辦公室，要求林德福出面說明，但林德福外出，立委們要求辦公室職員電話聯繫林德福，在現場僵持10多分鐘未果。3人回到體育署前廣場，黃國昌公開要林德福下週到時代力量黨團說明，並說「會全程開直播。」



時代力量除質疑林德福介入協會改選，要負政治責任，並要求體育署將預報名資料送檢調清查不法人頭，也要求由第3方成立公正選務小組，最後要求體育署在公開所有協會章程前，暫停所有會員繳費、報名等動作。



針對今天的抗議，林德福尚未出面回應，體育署預計下午3時再度就此事說明。1061229