/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

火箭輸給塞爾蒂克 哈登說敗給裁判

發稿時間：2017/12/29 17:15

最新更新：2017/12/29 17:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者曹宇帆洛杉磯28日專電）美國職籃NBA休士頓火箭隊今天作客波士頓、對戰地主塞爾蒂克隊，這場比賽只有兩個裁判執法，火箭1分飲恨，火箭球星哈登抱怨，只有兩個裁判的球賽令人無法接受。

晚間這場比賽，塞爾蒂克一路落後，最後以99比98逆轉勝，而終場前哈登（James Harden）被連吹兩次進攻犯規，兩次都犯在塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）身上，讓哈登氣憤不已。

ESPN的記者古德曼（Jeff Goodman）在他個人推特帳號貼文說，賽後哈登抱怨，只有兩個裁判執法，讓他無法接受。

之後哈登受訪又說，比賽是全美直播，但對手抓人又拉人，他如何能找到出手的空檔？哈登的抱怨源自於，有個原本排定應負責這場賽事的裁判，因背部不適缺席。

總計哈登個人獨得34分，6個籃板與10個助攻，個人也出現8次失誤。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP