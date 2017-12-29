火箭輸給塞爾蒂克 哈登說敗給裁判

（中央社記者曹宇帆洛杉磯28日專電）美國職籃NBA休士頓火箭隊今天作客波士頓、對戰地主塞爾蒂克隊，這場比賽只有兩個裁判執法，火箭1分飲恨，火箭球星哈登抱怨，只有兩個裁判的球賽令人無法接受。



晚間這場比賽，塞爾蒂克一路落後，最後以99比98逆轉勝，而終場前哈登（James Harden）被連吹兩次進攻犯規，兩次都犯在塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）身上，讓哈登氣憤不已。



ESPN的記者古德曼（Jeff Goodman）在他個人推特帳號貼文說，賽後哈登抱怨，只有兩個裁判執法，讓他無法接受。



之後哈登受訪又說，比賽是全美直播，但對手抓人又拉人，他如何能找到出手的空檔？哈登的抱怨源自於，有個原本排定應負責這場賽事的裁判，因背部不適缺席。



總計哈登個人獨得34分，6個籃板與10個助攻，個人也出現8次失誤。1061229