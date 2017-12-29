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戰力考量 富邦悍將釋出楊承駿

發稿時間：2017/12/29 20:20

最新更新：2017/12/29 20:20

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（中央社記者黃巧雯台北29日綜合報導）富邦悍將今天宣布，考量球隊戰力，將釋出三壘手楊承駿，合約期滿後不再續約，並祝福楊承駿成為自由球員後，可以尋獲合適的新東家。

富邦悍將隊分別在10月、11月底公布兩波戰力調整名單，總計釋出9人，另有部分球員轉行政職，在11月底向中職提交60人名單後，保留人數為54人，為4隊最少，昨天在投手增菘瑋決定結束球員生涯離隊後，僅剩53人。

富邦悍將隊今天發布新聞稿表示，確定不再和三壘手楊承駿續約，考量球隊戰力，決定在雙方現行合約於年底期滿後釋出楊承駿，並祝福楊承駿成為自由球員後，可以尋獲合適的新東家。

富邦悍將隊在釋出楊承駿後，全隊保留球員僅剩52人。

楊承駿在2014年季中選秀會進入中華職棒，2015年首度在一軍有出賽紀錄，但因隊上內野競爭激烈，楊承駿過去擔任二、三壘手的位置，和隊友的重疊性高，因此在一軍發揮的機會不多。

楊承駿於今年球季僅在一軍出賽18場，打擊率2成17。1061229

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