王志庭圓夢不忘本 捐錢回饋興大附農

台灣旅美投手王志庭（後）日前捐贈母校興大附農新台幣10萬元，盼能幫助棒球隊；王志庭29日也現身台中台灣體大棒球場觀賽。中央社記者謝靜雯攝 106年12月29日

（中央社記者謝靜雯台中29日電）旅美皇家隊投手王志庭，有感於母校興大附農經費、資源不足，兩週前捐助母校10萬元，盼可以幫助棒球隊；王志庭表示，目標4年能夠拚上大聯盟，只要有餘力能幫助球隊都會盡力。



王志庭今年暑假從興大附農畢業，加盟美國職棒皇家隊，10月赴美參加球隊秋訓，11月18日回到台灣，王志庭表示，秋訓訓練量大，包括重量訓練、短距離衝刺等，回到台灣後先休息一陣子，預計明年1月赴師大自主訓練，2月回到美國參加春訓。



興大附農沒有自己的棒球場，練球場地僅有籃球場大小的水泥地，加上一小塊紅土牛棚區，先前Lamigo桃猿隊在台中打中職總冠軍戰，練球日曾到興大附農借場地，連總教練洪一中看到都覺得不可思議。



資源缺乏的興大附農卻培育出許多好手，王志庭表示，之前在球隊的時候，就有感受到球隊資源很缺乏，每次要外出比賽經費都不足，畢業一圓旅美夢後，有能力就想要回饋球隊，因此捐助新台幣10萬元。



教練團笑說，原本王志庭想要捐更多，但教練團勉勵他，等到之後上了大聯盟也不遲，王志庭也表示，希望4年內能夠拚上大聯盟，未來如果更有餘力，只要球隊有需要幫忙的地方，都很樂意盡一份心力。1061229