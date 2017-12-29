台日青棒賽 古林睿煬冠軍戰MVP

（中央社記者謝靜雯台中29日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中冠軍戰與日本千葉縣明星隊交手，由王牌投手古林睿煬5局好投率隊奪冠，也獲頒冠軍戰MVP；總教練吳柏宏稱讚，大賽磨練讓古林睿煬變得更沉穩。



平鎮高中11月黑豹旗冠軍戰，屬平鎮高中青棒隊的古林睿煬後援好投率隊奪冠，今天台日高中棒球菁英對抗賽冠軍戰扛起先發，近幾個盃賽關鍵時刻，總能跳出來當英雄，展現王牌風範，今年也入選U18世界盃青棒賽中華代表隊。



吳柏宏表示，有感受到古林睿煬經過大賽磨練後，明顯變得更沉穩，面對場上的狀況，越來越能夠不輕易受影響，成長很多。



古林睿煬說，能有機會在關鍵戰扛先發是幸運，此次交流賽也從日本隊身上學到很多東西，面對場上情況比較不容易亂。



古林睿煬此次在預賽多以後援身分登板，今天賽前總計投6局、無失分，冠軍戰先發投5局，僅在首局被敲出兩支安打失掉1分，2到5局都沒再讓千葉縣隊有打擊表現，表現亮眼，拿下冠軍戰最有價值球員（MVP）。至於高中畢業後的規劃，他則表示還在跟教練討論。1061229