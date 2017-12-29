台日青棒奪冠 平鎮2017年第7冠入袋

台日高中棒球菁英對抗賽冠軍戰29日晚間登場，桃園平鎮高中以12比1打退日本千葉縣明星隊，成功拿下冠軍，球員們賽後在場內開心潑水慶祝。中央社記者謝靜雯攝 106年12月29日

（中央社記者謝靜雯台中29日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中冠軍戰與日本千葉縣明星隊交手，先發投手古林睿煬5局好投，劉基鴻火力甦醒，率隊以12比1拿下冠軍，也是今年平鎮拿下的第7冠。



平鎮預賽4戰打完，戰績3勝1敗，但總教練吳柏宏表示，得點圈有人的攻擊機會，總是缺適時一擊；冠軍戰平鎮打線有效串連，全場敲出16支安打，劉基鴻、林子豪、何逸龍都有單場3安好表現，代打王博玄9局敲出場內兩分砲。





台日高中棒球菁英對抗賽，桃園平鎮高中29日冠軍戰與日本千葉縣明星隊交手，由王牌投手古林睿煬5局好投率平鎮奪冠，也獲頒冠軍戰MVP。中央社記者謝靜雯攝 106年12月29日

平鎮先發投手古林睿煬，預賽多以後援身分登板，今天賽前總計投6局，冠軍戰先發投5局，僅在首局被敲出兩支安打失掉1分，2到5局都沒再讓千葉縣隊有打擊表現，表現亮眼。



吳柏宏表示，經過這幾場比賽，慢慢了解日本投手的習性，「這次收穫最大的就與日本投手的投打對決」，前幾場比賽打線沒辦法串連，今天賽前也有特別針對選手站位給意見，「要選手往前站一步，對於日本投手的變化球攻擊上收到更好的成效」。



平鎮今年在國內各盃賽都有亮眼成績，包括高中棒球聯賽（木棒組）、KANO盃、宜蘭縣主委盃、陽明山盃、立德盃、黑豹旗全國高中棒球大賽，都拿下冠軍，這此比賽再奪冠，拿下今年平鎮第7冠。



吳柏宏表示，今年比賽成績亮眼有好也有壞，不斷提醒球員不要自滿，比賽一場一場來，打完一場後就是要把心態調整好，面對後面的比賽，最重要的還是明年的選拔賽。1061229