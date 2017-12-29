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高二劉基鴻扛4棒稱職 率平鎮台日青棒奪冠

發稿時間：2017/12/29 22:47

最新更新：2017/12/29 23:23

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台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中野手劉基鴻（前右）29日關鍵冠軍戰中，火力復甦，單場敲3安，率隊拿下冠軍。中央社記者謝靜雯攝　106年12月29日台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中野手劉基鴻（前右）29日關鍵冠軍戰中，火力復甦，單場敲3安，率隊拿下冠軍。中央社記者謝靜雯攝　106年12月29日

（中央社記者謝靜雯台中29日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中高二野手劉基鴻火力甦醒，單場3安、率隊拿下冠軍；總教練吳柏宏表示，有段時間一直在找合適的第4棒，直到桃園盃劉基鴻扛起、表現稱職。

劉基鴻在高中之前都沒有打過球隊的中心棒次第4棒，首度扛4棒就是在強隊平鎮高中，他坦言有不小壓力，但教練團不斷鼓勵他不要給自己太大壓力，要有信心一點。他也期許自己能夠加強打擊穩定度，「有些球隊有得分的機會，都沒辦法打出來」，希望能夠再加強不足。

吳柏宏表示，平鎮前一陣子一直在尋找適合的第4棒，原本想要讓捕手戴培峰扛起，但他的打擊穩定度並不理想，9月桃園盃時，開始讓劉基鴻嘗試扛第4棒，也慢慢打出成績。

劉基鴻此次比賽預賽表現不算理想，今天賽前4場出賽敲出5支安打，今天比賽單場3安、貢獻3分打點，扮演稱職第4棒，率隊拿下台日青棒賽冠軍。

劉基鴻表示，前面幾場狀況不是很理想，前一場教練團有特別提醒打擊時往前站一步，面對日本投手的刁鑽變化球，收到不錯成效。1061229

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