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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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末節表現強勢 SBL金酒主場週勝璞園

發稿時間：2017/12/29 22:47

最新更新：2017/12/29 22:47

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（中央社記者李晉緯台北29日綜合報導）超級籃球聯賽（SBL）本週移師高雄巨蛋進行，擔任主場的金酒打完前3節還處於落後，但在末節以極佳的命中率打出21比8攻勢，最終以82比71擊敗璞園。

金門酒廠今天靠拉莫斯（Sergio Ramos）半場攻下16分，在前兩節打完以45比36領先桃園璞園建築，但易籃後金酒在第3節發生9次失誤，只靠張文平攻下8分與璞園抗衡，讓璞園打出單節27比16的攻勢，金酒反以61比63小幅落後璞園。

末節雙方幾度互換領先，金酒靠著連續外線出手命中將戰局逆轉，璞園單節兩分球9投中2，三分球更是6次出手僅命中1球，整個第4節只拿下8分；反觀金酒在重要時刻兩分球命中率達6成7，另以5成命中率砍進3記三分球，單節拿下21分，最終金酒就以82比71取勝，終止2連敗。

另一場裕隆納智捷、台北達欣工程之戰，裕隆靠胡凱翔帶領一路領先，他今天以6成7的命中率飆進6記三分球，攻下全隊最高的24分，裕隆另有呂政儒、林韋翰、周士淵得分達兩位數，裕隆終場以86比75擊敗達欣。1061229

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