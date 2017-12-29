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立委疑體育署灌票 林德福：胡說八道

發稿時間：2017/12/29 23:03

最新更新：2017/12/29 23:03

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（中央社記者李晉緯台北29日電）時代力量立委質疑體育署長林德福假改革，今天率眾到體育署抗議，針對立委黃國昌質問體育署是否有工讀生輸資料「灌票」，林德福接受中央社記者訪問時說：「那是胡說八道。」

黃國昌、徐永明、林昶佐今天和「Fair Game Taiwan！體育改革聯會」、島國前進、基進黨、2020東京奧運台灣正名行動小組等團體到教育部體育署抗議，期間黃國昌公開質問：「12月20日（預報名）截止前，有多少工讀生每天來這裡key資料？」，並質疑林德福介入「喬會員」、「喬理事」。

對於選手參選選手理事一事，林德福表示，體改開始後，他就和不少選手接觸，希望傾聽第一線選手的聲音，他很鼓勵頂尖優秀選手如戴資穎等人參選理事，因為這樣能把選手最直接的需要表達出來，「這是體育署一直以來的政策，也是我一直鼓勵的」。

今天抗議現場，體育署由副署長王水文出面回應，並表示林德福因公外出，黃國昌、徐永明、林昶佐3名立委隨後也上到署長辦公室，但撲空。

3名立委要求署長辦公室職員電話聯繫林德福未果，在現場僵持10多分鐘才離開，並在抗議結束前，公開要求林德福下週到時代力量黨團說明。1061229

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