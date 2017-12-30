不只阪神 日職多隊對王柏融有興趣

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）今年中華職棒打擊四冠王的Lamigo桃猿隊王柏融，引發日職多支球隊關注，繼阪神虎隊有意明年球季派人來台觀戰外，中日龍隊和歐力士隊也有興趣。



王柏融明年球季結束後將取得旅外資格，阪神虎隊除了11月亞洲職棒冠軍爭霸賽派人到現場關注外，日前還表態，有意打探網羅王柏融費用，明年也將派人來台觀戰。



不只阪神虎隊緊盯王柏融，中日龍隊和歐力士隊似乎也有興趣。日刊體育報導，中日龍相關人士表示，並非以網羅王柏融為前提，但會調查全部選手。



值得一提的是，過去包括郭源治、陳偉殷等台灣球員效力中日龍隊，都有不錯的表現，而中日與台灣之間也有相關管道，持續蒐集王柏融資訊。



歐力士隊則形容王柏融是「年輕、有魅力的選手」，明年也將派人來台觀察。



王柏融今年球季打擊率4成07，178支安打，101分打點，31發全壘打，拿下打擊王、安打王、打點王、全壘打王，成為打擊四冠王，並蟬聯年度MVP，其中打擊率連續2年破4成。



根據中華職棒規定，球員在一軍年資滿3年，並取得原球團同意，可申請旅外，王柏融最快明年球季結束後將取得旅外資格。1061230