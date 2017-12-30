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NBA保羅歸隊難擋巫師 火箭5連敗

發稿時間：2017/12/30 14:18

最新更新：2017/12/30 14:18

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天以103比121輸給華盛頓巫師，吞下5連敗，主力控衛保羅（Chris Paul）歸隊也無法帶來勝利。

法新社報導，巫師前鋒波特（Otto Porter）砍下26分，後衛畢爾（Bradley Beal）貢獻21分。巫師今天早早就取得領先，整場比賽幾乎沒有受到威脅。

巫師帶著9分領先進入第4節，到比賽結束之前一度領先達28分。前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）得手21分當中，有10分來自第4節。

火箭後衛哈登（James Harden）攻下全隊最高的20分。保羅因傷缺陣3場比賽之後，重回先發攻下8分，但火箭仍無法從前一天的敗戰中走出陰霾。

火箭前一場對波士頓塞爾蒂克，一度領先達26分，最終98比99飲恨，不到24小時內他們抵達華盛頓，結果面對的又是另一場敗戰。

僅管巫師本季遇上弱隊經常打得辛苦，前一戰輸給亞特蘭大老鷹，但今天巫師證明了對抗一級強隊的實力。而火箭則是在14連勝之後，吞下5連敗。（譯者：中央社林宏翰）1061230

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