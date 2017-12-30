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中信兄弟簽名會 球迷抗議領隊

發稿時間：2017/12/30 16:34

最新更新：2017/12/30 18:17

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中華職棒中信兄弟隊30日在台北舉行球員感恩簽名會，不過場外出現2名球迷到場高舉海報抗議，要求撤換領隊劉志威。中央社記者張新偉攝　106年12月30日中華職棒中信兄弟隊30日在台北舉行球員感恩簽名會，不過場外出現2名球迷到場高舉海報抗議，要求撤換領隊劉志威。中央社記者張新偉攝　106年12月30日

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華職棒中信兄弟今天舉行球員感恩簽名會，但陣中林智勝等主力球員遭冷凍事件餘波盪漾，有2名球迷到場抗議，要求撤換領隊劉志威。

中信兄弟今天舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，由彭政閔、林威助、曾陶鎔、王威晨、吳東融、王鴻程等球員擔任一日店長，吸引不少球迷排隊進場。彭政閔並站在收銀台前，協助將球迷購買的商品裝袋。

參加簽名會的球星，現場還捐出8件個人商品義賣，另有3000元愛心認購，義賣金額總額達新台幣12萬7000元，以林威助實戰簽名球衣標出2.8萬元最高，其次是林威助簽名球棒2.65萬元，彭政閔實戰簽名釘鞋2.2萬元排第三。

中信兄弟南港旗艦店陳列有包括彭政閔、周思齊、鄭凱文、張志豪、陳江和，甚至季末宣布退休的林威助等球員周邊商品，但未見季末遭冷凍的林智勝、王勝偉的商品。

而在簽名會場外，自職棒2年開始看球的資深球迷陳小筠與另外1名球迷拿著海報在場外抗議，要求中信慈善基金會董事長辜仲諒立刻撤換領隊劉志威。

陳小筠表示，劉志威當初冷凍5名球員，發布聲明稿不明不白，很多象迷對此不滿，呼籲辜仲諒傾聽球迷心聲。

不過，辜仲諒和劉志威今天都未出席這個場合。1061230

中華職棒中信兄弟隊30日舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，球員彭政閔（前右）擔任一日店長，有球迷一次購買7隻彭政閔公仔，開心與彭政閔合影留念。中央社記者張新偉攝　106年12月30日中華職棒中信兄弟隊30日舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，球員彭政閔（前右）擔任一日店長，有球迷一次購買7隻彭政閔公仔，開心與彭政閔合影留念。中央社記者張新偉攝　106年12月30日
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