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彭政閔談手傷 一切都在掌控中

發稿時間：2017/12/30 18:12

最新更新：2017/12/30 21:32

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中華職棒中信兄弟隊30日舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，球星彭政閔（左）義賣品受到球迷歡迎。會後彭政閔談到手傷情況時表示，一切都在掌控中。中央社記者張新偉攝　106年12月30日中華職棒中信兄弟隊30日舉行南港旗艦店啟動儀式以及球員感恩簽名會，球星彭政閔（左）義賣品受到球迷歡迎。會後彭政閔談到手傷情況時表示，一切都在掌控中。中央社記者張新偉攝　106年12月30日

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中信兄弟球星彭政閔今天談到手傷情況時表示，儘管右手傷勢已好很多，但因傷了太多次，沒辦法完全好，仍需做自主訓練，一切都在掌控中。

彭政閔季末一度因為手傷缺席季後賽，儘管後來仍帶傷上陣，率領年輕球員拚總冠軍賽，但後來仍不敵實力堅強、陣容完整的Lamigo桃猿隊。

談到傷勢復原情況，彭政閔今天出席中信兄弟球員感恩簽名會時表示，有好很多，現在有開始自主訓練。

不過，彭政閔坦言，傷勢沒辦法完全好，畢竟右手傷了太多次，還是必須去做復健，但他強調一切都在掌控中。

中信兄弟吳東融日前在亞洲冬季棒球聯盟準決賽遭韓職聯隊投手頭部觸身球，意外成了傷兵。

吳東融表示，目前臉部外傷部分都已癒合，但講話嘴巴沒辦法張太大，本週已開始「比較輕的重量訓練」，但仍無法進行比較激烈、晃動較大的運動，飲食也只能吃軟的食物。

吳東融透露，待到屏東報到後，才會再與防護員一同前往醫院複診。

另外，彭政閔明年1月7日將在台北市南港高工舉辦第一屆訓練營，將鎖定國中生，並親自擔任講師、分享經驗，彭政閔表示，將提供球員有關打擊如何出力、投球、守備或體能等方面建議，讓球員回去後也能自主訓練。

面對中華職棒明年1月3日至6日也將舉辦打擊營，將邀請美國芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人萊恩（Mike Ryan）指導，去年也曾參加打擊營的彭政閔呼籲，大家可以嘗試看看，除了是非常好的經驗外，「最重要不用花那麼多錢，因為去美國每小時100美元」。1061230

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