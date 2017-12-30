NBA黃蜂魔獸砍29分 率隊痛宰勇士

發稿時間：2017/12/30 18:53
最新更新：2017/12/30 18:53
字級：
（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA夏洛特黃蜂今天在加州奧克蘭以111比100爆冷擊敗上季總冠軍金州勇士，黃蜂「魔獸」霍華德（Dwight Howard）攻下全隊最高的29分，還拿下13籃板和7助攻。法新社報導，黃蜂共有6名球員得分達雙位數，這是黃蜂本球季第3度在客場比賽取勝，報了6日在主場以87比101輸給勇士的一記之仇。勇士禁區防守不力，失掉46分，還出現致命性的18次失誤，讓黃蜂得32分。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「他們打得比我們出色。徹底壓制住我們。」勇士的杜蘭特（Kevin Durant）進帳27分，湯普森（Klay Thompson）貢獻24分。此役是湯普森NBA生涯第500場比賽。葛林（Draymond Green）手感不順，只得8分，不過仍繳出16助攻和11籃板。黃蜂替補球員攻下39分，優於勇士板凳部隊的27分。黃蜂在第4節一開始打出一波11比0的攻勢，替補球員卡明斯基（Frank Kaminsky）和藍姆（Jeremy Lamb）就聯手拿下9分，將比數從84比81超前3分，拉開到95比81的14分領先。從此之後，勇士落後差距始終維持在兩位數。（譯者：中央社陳昱婷）1061230
中央社新聞粉絲團
對此新聞評分：
台中高雄遊行串聯反空污
一週重要新聞影像回顧（1224-1230）
台灣杉遺世獨立之美
手機版
iPhone
Android
iPad
日文電腦
English mobile
English iPhone
English Android
財經 iPhone
財經 Android