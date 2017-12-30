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SBL龍弘元準絕殺 台銀頂住富邦反撲

發稿時間：2017/12/30 18:58

最新更新：2017/12/30 18:58

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣銀行今天在SBL超級籃球聯賽第4節最後6.1秒，靠著大前鋒龍弘元在籃底投進超前分，加上成功守住富邦勇士最後一擊反撲，終場79比77險勝對手，也以6勝3負守住聯盟龍頭寶座。

台銀與富邦賽前都以5勝3負並列聯盟龍頭，贏家將可獨佔聯盟第1寶座，全場拿下最高分、20分、9籃板的台銀洋將賈西亞（Charles Garcia），第4節決勝期因進攻犯規領到全場第5次犯規，被迫提前退場。

富邦第4節最後2分鐘仍落後對手11分，趁著賈西亞犯滿畢業，靠著全場包夾防守開始追分，富邦前鋒蔡文誠在最後28.3秒籃下右手勾射得手，率隊拉出一波11比0的攻勢追平戰局。

台銀最後一波進攻，由後衛張博勝發動，他切入禁區後吸引對方防守，再把球傳給籃下的隊友，龍弘元接獲妙傳後，用假動作晃起防守者，接著籃下擺進致勝分，賽後他笑說：「這好像是我生涯以來，第一次投進決勝球。」

成為台銀致勝功臣，龍弘元不居功，強調本來最後一擊不是設計給他，若不是隊友張博勝成功吸引防守者，他也剛好把握住機會，「否則洋將賈西亞已經犯滿畢業，要是打進延長賽對我們會很不利」。1061230

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