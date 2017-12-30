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中日會長盃東關東單日2勝 喜迎3連勝

發稿時間：2017/12/30 19:13

最新更新：2017/12/30 19:13

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（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）東關東隊今天在中日會長盃先以4比1擊敗中山國中，隨後，在新埔國中一役中，東關東隊更以11比6逆轉勝，單日拿下2勝，目前已3連勝。

中日會長盃國際青少年棒球邀請賽在嘉義開打，今天賽程進入第2天，29日取得1勝1敗的中山國中，今天首場比賽對上西東京就慘遭逆轉，以3比4輸球。

中山國中第2戰與東關東交手，受限於東關東投手的壓制，僅擊出3支零星安打，最終中山以1比4不敵東關東。

中山國中總教練藍文權說：「此次參賽球員多為二、三年級的選手，也有多帶幾個一年級的選手隨隊觀摩比賽，他們這個階段，除了打球外，學習課業跟品德教育還是很重要的。」

新埔國中首場比賽也與西東京碰頭，因投手控球出現問題以及守備失誤，讓西東京一口氣拿下9分，打擊也被西東京三任投手聯合封鎖，只擊出1支安打，終場以0比12敗陣。

新埔國中第2場迎戰東關東，首局新埔一輪猛攻拿下6分，1局下投手不穩定、被逆轉為6比7落後，接著東關東又連續再拿4分，終場東關東以11比6獲勝，拿下3連勝。

新埔國中總教練何凱翔表示，因為碰到三年級畢業旅行，這次參賽主要是以二年級選手居多，昨天才又緊急拉了3名三年級的學長回來協助比賽。

何凱翔坦言，上學年度獲得國中硬式聯賽冠軍的選手們幾乎都畢業了，近一兩年因為招生問題導致棒球隊出現斷層，但很感謝校長跟校方的後援支持，讓球隊運作順利。1061230

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