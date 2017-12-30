喬帥肘傷未好轉 決定退出卡達公開賽

（中央社杜哈30日綜合外電報導）前世界網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天宣布退出下週舉行的卡達公開賽（Qatar Open），是否能參加2018年第一個大滿貫比賽還是未知數。



路透社報導，30歲的塞爾維亞名將喬科維奇原本預定昨天出席阿布達比表演賽，來展開新球季，但因手肘疼痛加重而選擇退賽。



喬科維奇在聲明中表示：「不幸的是，從昨天開始，我手肘疼痛的情況就沒有改善過。」



「我還是感到疼痛。因此，我必須退出杜哈的ATP巡迴賽。」



「只有在我百分之百做好打球準備的時候，才會回到球場上，希望是不久之後。我想要謝謝大家的耐心和諒解。」



擁有12座大滿貫金盃的喬科維奇，今年7月在溫布頓網球錦標賽男單8強對上捷克選手柏迪奇（Tomas Berdych）因肘傷退賽後，至今未再上場比賽。



在此同時，日本名將錦織圭也因手腕扭傷，已有4個多月沒有出賽，他已退出下個月的雪梨國際網球賽（Sydney International），復出計畫順延。



雪梨國際網球賽主辦單位今天在推特上表示：「很可惜錦織圭已經退出雪梨網球賽。我們希望他一切都好，也希望2019年可以在雪梨看到他。」



喬科維奇和錦織圭相繼退賽，加深外界擔心他們是否會參加明年1月15日開打的澳洲公開賽。（譯者：中央社陳昱婷）1061230