NBA波辛吉斯30分建功 尼克踢館鵜鶘

（中央社紐奧良30日綜合外電報導）美國職籃NBA，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天整場貢獻30分，最後90秒貢獻7分，助紐約尼克以105比103險勝地主紐奧良鵜鶘。



傑克（Jarrett Jack）哨前9.1秒兩罰兩進，奠定勝基。今天這一勝是尼克本季客場第3勝。



尼克第3節浪擲兩位數領先優勢後，必須在最後3分鐘逆轉8分頹勢。



哨前2分57秒時，地主鵜鶘以99比91領先。尼克法國老將諾亞（Joakim Noah）抓下籃板灌籃得分，傑克接著抄截並三分球中的。



哨前1分30秒，尼克仍落後5分，但波辛吉斯連進7分讓球隊取得2分領先，勝負底定。



傑克替尼克添15分，畢斯利（Michael Beasley）從板凳出發進帳15分。尼克板凳球員整場射進42分，表現優於鵜鶘替補球員的10分。（譯者：中央社蔡佳敏）1061231