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NBA柯瑞復出飆38分 勇士輕取灰熊

發稿時間：2017/12/31 14:41

最新更新：2017/12/31 14:41

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）兩度贏得美國職籃NBA最有價值球員（MVP）的柯瑞（Stephen Curry）今天傷後復出表現神勇，狂飆38分，包括投進10顆三分球，率領勇士以141比128輕取曼菲斯灰熊。

法新社報導，柯瑞10顆三分球創下本季球員單場紀錄。他上場不到26分鐘狂砍38分，絲毫不見讓他缺陣11場的右腳踝傷勢有任何影響。

今天17投13中的柯瑞表示：「我的感覺比我想像得好很多。」他另外還抓下4個籃板，另有3次助攻。

柯瑞在第3節剩2分55秒時下場，全場觀眾還起立鼓掌致意。

但勇士教頭柯爾（Steve Kerr）第4節尾聲又讓柯瑞上場，而他的一顆三分球讓勇士繼續拉大領先優勢，在終場前2分50秒時，比分來到137比119。

葛林（Draymond Green）第2節因兩次技術犯規遭驅逐出場，但勇士似乎沒受影響，靠著湯普森（Klay Thompson）貢獻21分、杜蘭特（Kevin Durant）20分、帕楚利亞（Zaza Pachulia）17分齊心拿下勝利。1061231

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