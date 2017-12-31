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爵士扳倒騎士 詹皇33歲生日苦吞3連敗

發稿時間：2017/12/31 15:49

最新更新：2017/12/31 15:49

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（中央社鹽湖城30日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯，今天想在鹽湖城（Salt Lake City）的比賽拿下勝利慶祝他33歲生日，但主場隊伍猶他爵士卻讓詹姆斯沒能如願。

法新社報導，爵士新秀後衛密契爾（Donovan Mitchell）拿下29分，幫助爵士以104比101擊敗詹姆斯（LeBron James）的騎士。

爵士中鋒費佛斯（Derrick Favors）得到19分，後衛盧比歐（Ricky Rubio）貢獻16分、10個籃板和8次助攻，爵士已經在主場連續4次擊敗騎士。

詹姆斯本人目前已在爵士主場連輸7場比賽，這個連敗可追溯到他效力邁阿密熱火時期。

比賽前詹姆斯說他「需要」在猶他州贏得一場勝利，但他再度失望，儘管拿下29分、發動6次助攻，搶下8個籃板讓他NBA職業生涯籃板數來到8000個。

騎士球員葛林（Jeff Green）攻下22分，中鋒洛夫（Kevin Love）則為騎士添得20分及10個籃板，騎士在最近5場比賽中輸了4場。

這場敗仗讓騎士以0勝3敗的成績結束了客場之旅，這次客場之旅還包括和金州勇士的正面交鋒，以及作客對戰沙加緬度國王。（譯者：中央社陳彥鈞）1061231

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