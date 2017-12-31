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布拉雙20 達欣大勝富邦

發稿時間：2017/12/31 17:14

最新更新：2017/12/31 18:34

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zoom in 台北達欣工程籃球隊身高226公分的洋將布拉（右）31日在超級籃球聯賽迎戰富邦勇士，繳出21分、22籃板的「雙20」成績，幫助達欣奪勝。（中華民國籃球協會提供）中央社記者李晉緯傳真　106年12月31日台北達欣工程籃球隊身高226公分的洋將布拉（右）31日在超級籃球聯賽迎戰富邦勇士，繳出21分、22籃板的「雙20」成績，幫助達欣奪勝。（中華民國籃球協會提供）中央社記者李晉緯傳真　106年12月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）達欣身高226公分的洋將布拉（Sim Bhullar）今天在超級籃球聯賽（SBL）迎戰富邦勇士的比賽，繳出21分、22籃板的「雙20」成績，幫助達欣以81比64大勝富邦。

達欣首節就在先發5人都有分數進帳的情況下，以26比11領先富邦15分，但富邦次節靠「台灣噴射機」張宗憲單節攻下10分，打出25比14的反撲，在上半場結束時將落後的差距縮小到4分。

布拉打完前兩節已繳10分、13籃板的「雙十」成績，第三節他再扮演穩定軍心的角色，單節投7中4，轟下10分並抓下5個籃板，讓達欣以65比49拉開領先差距。

末節雙方表現不分上下，達欣靠布拉整場比賽以5成3的命中率轟下全場最高的21分，並搶下全場最多的22籃板，以81比64讓富邦吞下2連敗，達欣獲勝後勝率也重回5成。1061231

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