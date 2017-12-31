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SBL張羽霖替補砍16分 台啤終止3連敗

發稿時間：2017/12/31 19:20

最新更新：2017/12/31 20:45

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zoom in 超級籃球聯賽（SBL）台啤張羽霖（右）31日替補上場近18分鐘，靠百分百的投籃命中率轟下全場最高16分，幫助球隊終止3連敗。（中華民國籃球協會提供）中央社記者李晉緯傳真　106年12月31日超級籃球聯賽（SBL）台啤張羽霖（右）31日替補上場近18分鐘，靠百分百的投籃命中率轟下全場最高16分，幫助球隊終止3連敗。（中華民國籃球協會提供）中央社記者李晉緯傳真　106年12月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒的張羽霖，今天替補上場近18分鐘，靠百分百的投籃命中率轟下全場最高16分，幫助球隊以81比66擊敗裕隆納智捷，終止3連敗。

今天台啤、裕隆一役在高雄巨蛋開打後，雙方不斷拉鋸，台啤張羽霖替補出賽，首節上場4分23秒就展現高效率，包括3個三分球在內，4次出手全部命中，兩次罰球也都沒失手，單節攻下13分，幫助台啤上半場以40比34領先。

比賽進入下半場，張羽霖再飆進外線，裕隆則是手感急凍，第3節兩分球10投3中，三分球更是8次出手只命中1球，單節只獲10分，讓台啤以65比44將領先拉開到21分。

末節裕隆回神，單節打出22比16攻勢，但台啤終場仍以81比66獲勝，終止最近3連敗，裕隆則是吞下2連敗。

張羽霖今天替補上場17分58秒，兩分球2投2中、三分球3投3中，加上4罰中3，攻下全場最高的16分，是台啤最為搶眼的球員，裕隆方面則以攻下12分的周士淵表現最佳。1061231

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