中日會長盃忠孝一日2勝 泰源勝場開張

中日會長盃國際青少棒邀請賽，台東縣泰源國中31日首戰與日本北關東隊交手，得分攻勢不斷，終場以11比3拿下此次比賽首勝，但第2場比賽不敵東北隊；高雄市忠孝國中則是接連擊敗北關東、東北。圖為泰源與北關東隊合影。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 106年12月31日

（中央社記者謝靜雯台北31日綜合報導）中日會長盃青少棒邀請賽，高雄市忠孝國中今天比賽接連擊敗日本北關東隊、東北隊，台東縣泰源則是先擊敗北關東，接著不敵東北；台灣組目前戰績最佳為嘉義市民生。



會長盃第3日賽程，高雄忠孝一日兩戰，先以10比2擊敗日本北關東隊，接著再以9比5擊敗東北隊，目前戰績3勝1敗1和。



忠孝教練倪國展表示：「我們這次出賽選手以二、三年級球員為主，有特別針對日本球隊的強度做投手調度，三年級比較多的日本球隊，我們都是安排比較有經驗的投手先發。」



台東縣泰源今天首戰與北關東交手，全場敲出8支安打，加上對手送上4次保送，得分攻勢不斷，北關東僅在3局上攻下3分，泰源終場以11比3拿下此次比賽首勝，但第2場比賽後半段失守，以6比8輸給東北隊。



針對這幾天球員的表現，泰源總教練王國慶提到，「很難得有這個機會能夠走出台東，與日本9支強勁的隊伍以球會友，期望藉由這幾場比賽，讓泰源的選手將平常的練習發揮出來；也希望藉由友誼賽，讓泰源的選手能看看並學習日本選手在棒球上的態度與精神」。



台灣組10支球隊，目前嘉義市民生戰績5勝1敗、排名第1，高雄橋頭戰績4勝2和、排名第2，日本組球隊南關東目前為止5勝1敗、戰績最佳，東關東隊戰績4勝1敗1和，與信越隊並列第2。1061231