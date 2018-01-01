NBA綠衫軍扯籃網 隊史第3快達30勝

（中央社波士頓31日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊今天以108比105擊敗布魯克林籃網，開季到目前的絕佳戰績，讓人想起綠衫軍往日的輝煌歲月。



法新社報導，塞爾蒂克從頑強的籃網手中贏下這場硬仗，本季戰績30勝10敗，是自1964-65賽季以來塞爾蒂克隊最快達成30勝的紀錄。



這也是綠衫軍隊史第3快達成30勝；1959-60賽季，塞爾蒂克隊於12月28日拿到第30勝，1964-65賽季是12月30日達標，球隊這兩次快速拿下30勝，最終都拿下總冠軍。



籃網隊在比賽終了前5分59秒時還落後14分，但隨後猛烈反攻縮小分差，到比賽結束僅剩14.5秒時追到只落後3分，且暫停後還掌握球權。



不過籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）在發邊線球後一記長射沒中，差之毫釐、失之千里。



塞爾蒂克隊控衛厄文（Kyrie Irving）攻下28分外帶8籃板，個人連續第11場單場得20分以上。（譯者：中央社陳亦偉）1070101