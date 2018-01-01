火箭扳倒湖人中止5連敗 哈登拉傷大腿

美國職籃NBA休士頓火箭12月31日終結5連敗，以148比142扳倒洛杉磯湖人，頭號戰將哈登卻受傷退場。（圖取自休士頓火箭隊臉書www.facebook.com/houstonrockets/）

（中央社休士頓31日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天終結5連敗，2度延長賽後以148比142扳倒洛杉磯湖人，頭號戰將哈登卻受傷退場。步入2018年的此刻，火箭隊有好消息也有壞消息。



法新社報導，哈登（James Harden）轟下40分，但在第4節結束前一分鐘拉傷大腿筋下場。



主力控衛保羅（Chris Paul）貢獻28分，其中15分在延長賽時攻下，亞瑞薩（Trevor Ariza）也得26分，助一度落後17分的火箭在主場拿下亟需的一場勝仗。



火箭隊總教練丹東尼（Mike D'Antoni）說，現在要推測哈登的傷勢嚴重程度還太早。



他說：「我不認為他們（明天）早上前能作出評估。」（譯者：中央社梁元齡）1070101



