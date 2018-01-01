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美籍旅遊作家騎車愛台灣 讚台自行車天堂

發稿時間：2018/01/01 20:06

最新更新：2018/01/02 01:37

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美籍旅遊作家葉家喜因緣際會下在1994年飄洋過海來台，就此愛上台灣。他20多年來靠騎自行車挖掘台灣之美，也利用著作宣傳台灣的美和在台單車旅遊的樂趣。（葉家喜提供）中央社記者李晉緯傳真　107年1月1日美籍旅遊作家葉家喜因緣際會下在1994年飄洋過海來台，就此愛上台灣。他20多年來靠騎自行車挖掘台灣之美，也利用著作宣傳台灣的美和在台單車旅遊的樂趣。（葉家喜提供）中央社記者李晉緯傳真　107年1月1日

單車遊台灣系列2（中央社記者李晉緯台北1日電）美籍旅遊作家葉家喜20多年來靠騎自行車挖掘台灣之美，也利用其著作，甚至親自擔任導遊，讓外籍觀光客藉單車旅遊，認識台灣這個寶島。

「騎自行車永遠是我生命中很重要的一部分。」葉家喜（Joshua Samuel Brown）來自美國紐約，他熱愛騎乘自行車，還因此曾在家鄉做單車快遞。

因緣際會下在1994年飄洋過海來台，就此愛上台灣的他，給自己取了個中文名字。他坦承自己一開始跟其他老外一樣，原本總把台灣（Taiwan）和泰國（Thailand）搞混，對台灣唯一的印象，就是在李安執導的電影「飲食男女」中，街上車水馬龍、滿是摩托車的景況。

「因為電影的呈現，當時我覺得在台灣根本不可能騎單車。」但他沒想到的是，台灣單車環境在往後20年有了巨大的改變。

葉家喜回憶，初到台灣落腳新竹後，他買了輛二手腳踏車，當他決定騎車北上台北，房東覺得騎車上路太危險，擔心地罵他是「神經病」、「不要命了」。

「但現在的台灣有超過4500公里的自行車專用道，已經從不適合騎單車的地方，變成自行車愛好者的天堂。」葉家喜說。

1998年葉家喜首次探索台灣東部，飽覽花蓮瑞穗、太魯閣、台東的風光，讓他看到台灣單車旅遊的潛力。除了熱衷單車及旅行，擅長寫作的他也是出色的旅遊作家，這成了他向世界介紹台灣最好的方式。

葉家喜是知名旅遊指南出版社孤獨星球（Lonely Planet）作家，愛台灣的他還出過兩本專門介紹台灣的專書「孤獨星球 台灣」（Lonely Planet Taiwan），也為外貿協會、雜誌撰寫單車旅遊的相關文章，並持續在網站發布他在台單車旅遊的心得，宣傳台灣的美和在台單車旅遊的樂趣。

除了透過單車之旅探索台灣之美，葉家喜也曾在為美國知名的旅行社擔任導遊時，帶著外籍旅客來台進行單車旅遊，「現在網路很方便，查地圖、路線很簡單，但我想讓團員看到不一樣的台灣。」

葉家喜在旅途中宛如「台灣通」，帶著團員品嚐客家餐、享受知本溫泉、認識原住民文化，讓老外們大開眼界。

不少讀到葉家喜著作的外籍旅人寫信問他「台灣真的這麼美」？葉家喜總自信滿滿的回答：「台灣的美我敢打包票，所以你們一定要來」。對於台灣吸引人的地方，葉家喜自豪地說：「我可以講出100種你該來台灣的理由。」

他舉例說，台灣可以騎單車、衝浪、潛水，文化上可以看見中華、原住民、日本的多元文化融合，更有全亞洲最好吃的料理，尤其一趟單車旅遊，更可以細細咀嚼台灣的自然景觀、人文生態。

談到台灣值得推薦的單車旅遊景點，葉家喜說：「其實台灣值得一看的地方太多，但太魯閣就像中國大陸的萬里長城一樣，是舉世皆知的著名景點，我每次造訪都心生讚嘆。」除了太魯閣外，他的心中首選，也是他的私房景點，是一般外籍旅人較少接觸的梨山。

葉家喜談到，上到梨山的路其實並不好騎，他帶的單車旅遊團中，也有不少團員因此向他抱怨，「但是大家上去後都讚嘆。」歷經千辛萬苦抵達梨山，坐在咖啡座享受一杯熱咖啡暖和身體後，等在眼前的是一整片在腳下的雲海，「那種感覺好像置身天堂，這樣的美景任誰也無法忘懷。」

熱愛台灣的葉家喜先前返美時，認識了現在的女友，「當時我心裡知道自己一定要再回台灣」，所以他要和女方交往唯一的條件，就是對方得願意一起到台灣生活。「當時我真的跟她說，愛我就要跟我回台灣」，在獲同意的情況下兩人開始交往，去年底一起回到台灣，現在定居台北。

葉家喜目前在飛亞旅行社擔任總編輯，繼續用文章讓全世界看到台灣的美好，也持續號召外籍遊客來台單車旅遊，並將出版「寶島蜜月」（Formosa Moon）一書，向人介紹台灣鮮為人知的私藏景點。1070101

美籍旅遊作家葉家喜（右2）熱愛騎乘自行車，20多年來除了透過單車之旅探索台灣之美，他還曾親自擔任導遊，帶著外籍旅客來台進行單車旅遊，體驗台灣之美。（葉家喜提供）中央社記者李晉緯傳真　107年1月1日美籍旅遊作家葉家喜（右2）熱愛騎乘自行車，20多年來除了透過單車之旅探索台灣之美，他還曾親自擔任導遊，帶著外籍旅客來台進行單車旅遊，體驗台灣之美。（葉家喜提供）中央社記者李晉緯傳真　107年1月1日

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