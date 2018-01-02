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NBA德羅森寫得分新里程 暴龍獵鹿

發稿時間：2018/01/02 15:11

最新更新：2018/01/02 15:11

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍隊球星德羅森（DeMar DeRozan）今晚轟進刷新隊史個人單場得分紀錄的52分，率暴龍在延長賽以131比127擊敗密爾瓦基公鹿，球隊也收下主場12連勝。

法新社報導，德羅森全場29投17中，13罰全進。暴龍隊本季主場作戰14勝1敗，傲視全聯盟。

德羅森也是暴龍隊史上第3位單場得分破50的球員，前兩人分別為卡特（Vince Carter）、羅斯（Terrence Ross）的單場51分。

德羅森說：「當你在比賽時刻出現在場上，就得拿出最佳表現。」

德羅森今晚還包辦5記三分球，隊友羅瑞（Kyle Lowry）26分、伊巴卡11分，暴龍諸將合力在加拿大航空中心體育館1萬9800名主場球迷前打出一場好球。

暴龍隊教練凱西（Dwane Casey）說：「他今晚活力四射，看他彈跳的腳步就知道，德羅森今晚表現得像超級巨星。」

公鹿隊布萊索（Eric Bledsoe）29分、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）26分，但公鹿依然擺脫不了輸給暴龍的命運。公鹿與暴龍上季於季後賽首輪交手，暴龍只用6場就收拾掉公鹿。（譯者：中央社陳亦偉）1070102

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