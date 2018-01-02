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詹詠然換搭檔 新賽季布里斯本開紅盤

發稿時間：2018/01/02 18:06

最新更新：2018/01/02 18:06

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（中央社記者龍柏安台北2日電）現任世界雙打球后詹詠然，今天在2018年新賽季首戰與捷克搭檔赫拉瓦科娃聯拍，全場僅用59分鐘，以直落二輕取荷蘭與俄羅斯的異國聯軍，輕鬆挺進布里斯本網賽女雙8強。

布里斯本網賽是男、女共站的比賽，也是2018新賽季的第一場比賽，詹詠然去年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手席捲9冠，去年兩人聯手登上世界雙打球后寶座後，辛吉絲急流勇退宣布退休，本季詹詠然則選擇和女雙世界排名第5的捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）配對。

詹詠然和新搭檔在布里斯本網賽高居女雙大會頭號種子，兩人也展現高人一等的實力，就算首盤曾被對手破發一局，不過兩人強勢回破3次對手發球局，先以6比3拿下，次盤兩人攻勢更猛，完全不給對手任何顏面，以6比0將對手橫掃，輕取荷蘭女將克萊查克（Michaella Krajicek）與俄羅斯的庫翠雅芙絲娃（Alla Kudryavtseva）聯軍。

雖然詹詠然新賽季首役順利開紅，不過妹妹詹皓晴就沒那麼順利，她時隔4年再和前世界雙打球后、斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）聯手，首役先盛後衰，以6比3、6比7（2）、6比10遭烏克蘭的琪涵諾克（Nadiia Kichenok）與澳洲女將羅狄歐諾娃（Anastasia Rodionova）逆轉，無緣8強。1070102

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