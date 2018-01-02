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張喜凱爆米花吞敗 有感社會隊打擊穩定

發稿時間：2018/01/02 18:38

最新更新：2018/01/02 19:49

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亞運大學培訓隊2日在爆米花棒球聯盟與崇越隼鷹交手，面對經驗豐富的業餘社會隊，先發投手張喜凱表示，對方打擊穩定度更高一層，還需要再努力。中央社記者謝靜雯攝　107年1月2日亞運大學培訓隊2日在爆米花棒球聯盟與崇越隼鷹交手，面對經驗豐富的業餘社會隊，先發投手張喜凱表示，對方打擊穩定度更高一層，還需要再努力。中央社記者謝靜雯攝　107年1月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）亞運大學培訓隊今天在爆米花棒球聯盟與崇越隼鷹交手，由大一下勾投手張喜凱先發，以2比6落敗。面對經驗豐富的業餘社會隊，張喜凱表示，對方打擊穩定度更高一層，還要再努力。

張喜凱去年暑假升上文化大學一年級，他表示暑假期間因為手受傷，休息了一個多月，傷癒開始出賽後，一開始也是後援、先發兩邊跑，在體力的調整上還在適應中，去年底大專棒球聯賽出賽，定位再回到先發。

爆米花因為與大專棒球聯賽部分賽期重疊，所以亞運大學培訓隊球員分批歸建母隊，母隊賽程結束後，再陸續回到培訓隊報到。張喜凱先前在爆米花培訓隊出賽，曾對台中運動家先發投9局僅失1分、表現亮眼，後來回到母隊參加大專盃，接著再回培訓隊報到，但近兩場在培訓隊出賽表現都不算理想。

張喜凱今天對崇越隼鷹先發投4局，被敲7支安打，投出5次四死球，失掉4分都是責失分，球隊終場以2比6吞敗；他表示身體疲勞或許有影響，「但場上也不夠專注」。

此次入選爆米花亞運大學培訓隊，張喜凱表示，培訓隊感覺和大學隊沒有太大不同，但爆米花面對業餘社會隊，「有感覺到對手的節奏掌握得很好，打擊穩定度也更上一層樓」，自己還需要再努力。1070102

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