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台銀獨居龍頭 賈西亞獲單週最佳球員

發稿時間：2018/01/02 19:50

最新更新：2018/01/02 19:50

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（中央社記者李晉緯台北2日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行的賈西亞（Charles Garcia），上週兩戰繳出平均22分、11.5籃板、3助攻、1.5抄截的全能表現，帶領球隊兩戰全勝，連續兩週獲單週最佳球員獎肯定。

台銀上週打了兩場比賽，賈西亞首戰轟下全場最高20分，並抓下9個籃板，幫助台銀以79比77險勝富邦，次戰賈西亞拿下24分，在隊上僅次獲本季新高25分的陳順詳，搶下14個籃板則是全場最高，讓台銀以96比75大勝金酒。

在賈西亞的強力奧援下，台銀近期拉出一波5連勝，追平隊史最長連勝紀錄，開季10戰拿下7勝則是隊史最佳成績，目前也以7成勝率位居龍頭位置。

賈西亞大學時就展現全面球風，讓他決定放棄大四球季投入NBA選秀，即便獲得17支球隊測試的機會，無奈有關他的負面評價莫名的流傳，讓他在NBA選秀中落選。

未能如願進到NBA，賈西亞除了待在發展聯盟，也曾到西班牙、韓國等地打球，本季落腳SBL加盟台銀。

賈西亞雖與璞園的戴維斯（Quincy Davis）是目前SBL各隊「唯二」身高不到210公分的「小號」洋將，但他本季開打至今，平均每場比賽可獲24.1分，僅次拉莫斯（Sergio Ramos）的25.1分，13.7籃板排名第4，表現不輸各隊「大洋將」。1070102

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