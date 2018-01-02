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中日會長盃 台民生日信越奪冠

發稿時間：2018/01/02 20:02

最新更新：2018/01/02 20:02

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（中央社記者謝靜雯台北2日綜合報導）中日會長盃國際青少棒邀請賽落幕，嘉義市民生今天最後一場比賽不敵日本南關東隊，但仍以最高積分拿下台灣組冠軍，信越隊今天連拿兩勝，以8勝1敗1和拿下日本組冠軍。

會長盃最後一日賽程，民生此次比賽戰績一路維持領先，今天最後一場比賽與南關東交手，民生先發投手王信文投6局失掉3分，打擊方面，球隊在5、6局各拿1分，追分不及以2比3吞敗，以7勝2敗收場，也以21分的積分拿下台灣組冠軍。

民生總教練李文傳表示，這次參賽選手是以去年軟式聯賽冠軍陣容為主，從12月才開始練硬式，「對他們此次的表現很滿意，特別是投手群，除了先前對信越那場比賽，因為失誤較多導致大量失分，不然大概也會像今天這樣是1、2分差的比賽。」

桃園市新明今天與南關東隊的比賽，先發投手李灝宇投7局僅失1分非責失分、表現亮眼，完全壓制南關東打線，率隊以4比1拿勝，李灝宇亮眼表現也獲得南關東教練團稱讚。

新明此次戰績6勝1敗2和，以20分的積分拿下台灣組第2名，總教練黃湋志表示，很開心受邀參賽，「日本球隊攻守交換的精神以及態度，很值得我們選手學習，經過這5天的賽事，新明的選手們收穫很多、也進步不少。」

此次比賽台灣組前4名分別為嘉義市民生、桃園市新明、高雄市橋頭、高雄市忠孝；日本組前4名則依序是信越、南關東、西東京和東關東。1070102

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