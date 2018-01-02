陳雅各爆米花開轟 準備好再挑戰中職選秀

爆米花棒球聯盟賽事持續，台中運動家隊2日與桃園航空城隊交手，運動家隊捕手陳雅各開轟，助隊拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年1月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）爆米花棒球聯盟台中運動家隊今天與桃園航空城隊交手，先發投手許文錚7局好投，捕手陳雅各開轟助陣，率隊以5比0拿勝；教練團讚賞陳雅各場上領導，他也表示今年將再挑戰職棒選秀。



陳雅各曾在2016年參加中華職棒選秀，但沒有獲得青睞，在業餘社會隊磨練後，陳雅各表示，去年感覺還沒有準備好，所以沒有出來選秀；目前狀況不錯，也利用爆米花棒球聯盟試水溫，「今年準備好了，也將再度挑戰中職選秀。」



台中運動家隊總教練曾華偉表示，陳雅各引導投手、場上指揮、守備等各方面都表現不錯，「他是名校文化大學出來的，技術上本來就有一定的水準」，但也提到，業餘社會隊與大學隊還是有不同，「這裡也算是半職業隊，要為自己的工作負責。」



陳雅各今天比賽單場3安，7局敲出個人這次爆米花第2轟，幫助球隊多添保險分，陳雅各兩度參加爆米花，他認為對經驗累積有很大的幫助。對於目前為止自己在爆米花賽事的表現，「守備不錯，打擊盡力發揮就好」，希望能讓大家看到自己守備方面的能力。



台中運動家隊今天先發投手許文錚投7局被敲3支安打、無失分，表現亮眼，曾華偉透露，許文錚膝蓋有點傷勢，原本5局就想把他換下來，但他堅持要繼續投，「我們告訴他安心在場上投球，相信教練團的判斷，該換的時候我們就會做出調整。」



台中運動家隊目前戰績14勝16敗，排名第7，曾華偉表示，爆米花剛開打時，剛好也是教練團和選手的磨合時期，前半段比較辛苦，但慢慢感受到球員對教練團的信任，以及團結的氛圍，這也是這次爆米花比賽的收穫之一。1070102