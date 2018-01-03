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NBA湯瑪斯披騎士戰袍首役 攻下17分

發稿時間：2018/01/03 13:54

最新更新：2018/01/03 13:54

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（中央社克里夫蘭2日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天以127比110擊敗波特蘭拓荒者；前鋒詹姆斯（LeBron James）攻下24分，後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）傷後復出、轉隊後首次亮相，攻下17分。

法新社報導，騎士共有6名球員得分達兩位數，其中之一是2屆明星賽後衛湯瑪斯，歷經漫長等待終於亮相，上場展現進攻技巧。

湯瑪斯歷經臀傷、肩傷，這場復出之戰牛刀小試，在場上19分鐘貢獻17分。

賽後詹姆斯談到湯瑪斯今天的表現：「很高興看到他一路走來，在這裡投進第一球。他就是我們球隊現在需要的火花。」

詹姆斯除了攻下24分，另外貢獻7次助攻、4次抄截，此外前鋒洛夫（Kevin Love）得19分、克勞德（Jae Crowder）得17分，聯手為球隊拿下勝利。

湯瑪斯與韋德（Dwyane Wade）都從板凳出發，分別攻下17分、15分。

湯瑪斯上季效力波士頓塞爾蒂克，季後塞爾蒂克與騎士達成交易，將他與克勞德、希基奇（Ante Zizic）及2支選秀籤送給騎士，換來厄文 （Kyrie Irving）。

今天這場比賽之前，湯瑪斯最後一次出賽是5月19日東區冠軍賽的第2戰，對手就是騎士。他在季後賽前2輪已經帶傷上陣，對於交易的結局很不滿。

騎士教練泰隆．魯（Tyronn Lue）稍早表示，湯瑪斯今天上場時間會有所節制。騎士下一戰就要對上他的前東家塞爾蒂克，但湯瑪斯已經說了，他並不特別期待面對老隊友。

湯瑪斯表示：「我可以等到2月。我們2月還要再交手一場，我可以等到那時候再看好戲上演。」（譯者：中央社林宏翰）1070103

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