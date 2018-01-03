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蔣少宏進化 培訓隊盼打爆米花季後賽

發稿時間：2018/01/03 19:07

最新更新：2018/01/03 19:16

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zoom in 爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊捕手蔣少宏（圖）3日在培訓隊例行賽終戰與崇越隼鷹隊交手，敲出爆米花個人第2轟，助隊拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年1月3日爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊捕手蔣少宏（圖）3日在培訓隊例行賽終戰與崇越隼鷹隊交手，敲出爆米花個人第2轟，助隊拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年1月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊捕手蔣少宏，升上大學後打擊觀念再強化，今天亞運大學培訓隊例行賽終戰與崇越隼鷹交手，蔣少宏敲出爆米花個人第2轟，率隊以6比3拿下勝利。

蔣少宏高中畢業後，因為大學落榜，先到業餘社會隊磨練一年，再進到文化大學。蔣少宏表示，進到文化大學之後，觀念有再強化，打擊也跟著進步；曾有業餘社會隊經驗，此次以大學生身分打爆米花，碰上業餘社會隊，蔣少宏表示，「學長們還是比較老練，尤其面對像台灣電力等社會強隊，場上戰術很容易被識破。」

此次爆米花賽事，蔣少宏總計出賽21場，今天比賽單場4打數敲出2支安打都是長打，3局敲出二壘打，5局敲出陽春砲帶起球隊攻勢；培訓隊總教練翁豐堉表示，蔣少宏進到培訓隊後，教練團幫他修正動作，接捕和配球方面也有特別提醒他，感覺到他進步很多。

亞運大學培訓隊爆米花例行賽已經結束，目前戰績暫時排名第4，能否晉級季後賽要等1月7日所有賽程結束後才能確定。

翁豐堉表示，例行賽最後1場比賽拿下勝利，算是完美的結尾，「但還是希望可以繼續打季後賽，相信這些經驗對於陣中選手未來都有很大的幫助。」1070102

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