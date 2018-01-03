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南韓全力準備 迎接北韓參加平昌冬奧

發稿時間：2018/01/03 20:14

最新更新：2018/01/03 20:14

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（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）在北韓表明願派團參加2018平昌冬奧會之後，南韓平昌冬季奧運會籌備委員會和大韓體育會正為此全力準備，以迎接北韓參賽。

大韓體育會會長李起興今天在新年工作啟動儀式上說，雖然談論南北韓聯合組隊參加平昌冬奧會為時尚早，但為確保平昌冬奧順利成功，南北韓討論參賽事宜時，將考慮一切可能性。

南韓聯合新聞通訊社報導，大韓體育會希望掌握冬季奧運會在朝鮮半島舉行的機會，努力修復南北韓關係，增進朝鮮半島和平，強化韓民族的認同與凝聚力。

李起興說，會朝著不減少南韓選手參賽名額的方向與國際奧會商議南北韓聯合組隊事宜，以免辛苦準備比賽的運動員與奧運失之交臂。

報導說，平昌冬奧籌委會主席李熙範今天表示，國際奧會曾多次表示將給予外卡參賽資格支援北韓參加奧運，南韓政府也提議9日與北韓對話，冬奧籌委會將據此籌劃具體方案。

北韓祖國和平統一委員會委員長李善權今天下午在官媒朝鮮中央放送廣播電視台上說：「秉承我（北韓）最高領導階層的旨意，我們將以真摯的立場和誠實的姿態與南朝鮮（南韓）當局採取緊密的聯繫」，「我們將討論派遣（參加平昌冬奧）代表團的實務性問題。」

由於北韓已表態願與南韓討論派團參賽的實務事宜，南北韓體育代表團能否在平昌冬奧開幕式上共同入場、進而聯合組隊備受關注。

李熙範說，一直沒有排除北韓來南韓參加冬奧會的可能性，冬奧籌委會正為接待北韓運動員、教練、工作人員、啦啦隊、藝術團做萬全準備。1070103

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