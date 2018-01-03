林英傑鄭達鴻續拚戰 加盟台灣人壽成棒

（中央社記者黃巧雯台北3日綜合報導）去年分別遭中職Lamigo桃猿、中信兄弟、富邦悍將釋出的林英傑、鄭達鴻、楊承駿確定找到新東家，台中市台灣人壽成棒隊將延攬3人入隊，6日將舉辦加盟記者會。



台中市台灣人壽成棒隊6日將舉辦首波職棒退役選手加盟簽約記者會，去年球季結束後遭到球隊釋出的林英傑、鄭達鴻、楊承駿等3人將轉戰台中市台灣人壽成棒隊，球隊緊接著將在9日舉辦球員徵選測試會，目前已有近60人報名參加，後續將公布完整陣容。



林英傑職棒生涯中，先後待過台灣大聯盟的雷公隊、中華職棒誠泰COBRAS，2005年旅日加盟日本職棒東北樂天金鷲隊，返台後先後加入中華職棒興農牛、義大犀牛、中信兄弟、桃猿等隊，在職棒拚戰17年，去年終於打破魔咒，拿下首枚總冠軍戒指，但卻在球季結束後，被桃猿隊釋出。



林英傑去年僅出賽11場，主要以後援身份上場，投11.2局失7分，被敲19安，包括3發全壘打，防禦率5.40，有一次救援失敗紀錄。



鄭達鴻過去則是繼林智勝之後，第2名成功轉隊的自由球員，去年因狀況不佳，被中信兄弟下放二軍，並在球季結束後遭釋出，去年球季一軍出賽數大減，僅出賽44場，敲出18支安打，6分打點，打擊率僅1成86。



楊承駿去年12月底被富邦悍將以考量球隊戰力為由，無預警釋出，去年球季僅在一軍出賽18場，打擊率2成17。



台中市台灣人壽成棒隊今年1月1日正式開始組軍，由財團法人台中市棒球教育基金會成立新的臺中市城市隊，並在取得台中市政府同意以及台灣人壽的贊助下，正式取名為「台中市台灣人壽成棒隊」，領隊由台中市長林佳龍擔任、副領隊為台中市棒球教育基金會董事長廖豐民，總教練則是前中信兄弟教練廖剛池。1070103