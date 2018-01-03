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中職打擊營 美棒球學校創辦人親指點

發稿時間：2018/01/03 20:33

最新更新：2018/01/03 20:33

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（中央社記者黃巧雯台北3日綜合報導）中華職棒打擊訓練營今天開跑，不少職棒與基層教練前來取經，美國芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人萊恩除了親自教導打擊方式，也分享針對不同選手，客製化教學方式。

中華職棒專業打擊訓練營今年師資包括美國芝加哥「Fastball USA棒球學校」創辦人萊恩（Mike Ryan），還有高志綱、郭阜林、詹智堯等現役職棒選手，訓練營首日是教練營，包括曾豪駒、陳雁風、劉育辰、凃壯勳等職棒各隊教練，以及各基層教練都前來學習。

中華職棒發布新聞稿表示，萊恩今天在訓練營教學過程中教導幾種打擊方式，包括透過臀部旋轉或是腳步，讓身體產生更多動能，這些都可以助長球飛行距離。

萊恩提到，不會有適合所有選手的打擊方式，用固定方式教學不會有太大成效，「即使是同一位選手，上個月及這個月的揮擊方式也會不盡相同。」，因此要針對不同選手、不同狀況客製化教學方式。

在教學打擊動作及實作部分，萊恩以美國職棒大聯盟MLB球員揮棒影片為範例，不論是手、肩膀、球棒位置、腳、臀部，都一一說明什麼姿勢最有爆發力。

值得一提的是，在測量擊出球速度時，目前於統一7-ELEVEn獅擔任教練的郭俊佑，擊出103英哩超速球，成為今日最快。

萊恩也大力稱讚學員，他認為這次帶來新訓練，「但他們都敞開心胸接受這些新訓練，問了我很多問題，求知慾非常旺盛，很明顯感受到他們的熱忱。」1070103

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