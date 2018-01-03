桃園航空城爆米花戰績不佳 要找回自己

爆米花棒球聯盟桃園航空城隊此次在爆米花戰績不理想，總教練蔡榮宗坦言，前半段球員似乎沒能發揮優勢，不過「有慢慢找回自己」。圖為航空城隊球員集合談話。中央社記者謝靜雯攝 107年1月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）桃園航空城隊此次在爆米花棒球聯盟戰績不理想，總教練蔡榮宗坦言，前半段球員似乎沒能發揮自己的優勢，加上新投手多需磨合，今天以5比3擊敗台中運動家隊，「有慢慢找回自己」。



桃園航空城隊2016年拿下全國社會甲組棒球冬季巡迴賽冠軍，去年底因為爆米花復辦，因此沒有舉辦冬巡賽；蔡榮宗表示，照比賽時間來算，「我們應該是要來衛冕的，但球隊整體表現沒有這麼理想。」



蔡榮宗表示，每個球隊各有其球風，「我們本來就不是猛打型的，但很黏、有速度、纏鬥力好」，此次參加爆米花，發現球員好像沒能發揮自己的優勢，加上球隊新兵多，教練團與新投手間還不是這麼了解，「投手占比賽很重要的部分，這次比賽很多6局過後被超前輸球的狀況。」



今天與台中運動家隊交手，台中運動家隊首局先拿3分，桃園航空城比賽中段開始追分，4局靠著接連安打、保送先拿2分，5局再靠安打、犧牲觸擊、高飛犧牲打，3比3扳平比數，7局楊霈倫關鍵安，替球隊送回超前分，9局航空城隊再添保險分，拿下此次冬盟第8勝。



桃園航空城目前爆米花例行賽8勝24敗、排名墊底，雖確定無緣季後賽，但接下來還有兩場比賽；蔡榮宗表示，今天比賽球員感覺有慢慢找回自己，「相信有經歷過這些階段，對他們也會有幫助」。1070103