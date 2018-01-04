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陳葦綾奧運金牌寄達 奧會擇期頒發

發稿時間：2018/01/04 08:17

最新更新：2018/01/04 09:10

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中華奧會秘書長沈依婷表示，台灣女將陳葦綾（圖）與盧映錡在2008年北京奧運舉重遞補的金、銀牌，去年底已寄來台灣，中華奧會近期擇日頒發。（中央社檔案照片） 中華奧會秘書長沈依婷表示，台灣女將陳葦綾（圖）與盧映錡在2008年北京奧運舉重遞補的金、銀牌，去年底已寄來台灣，中華奧會近期擇日頒發。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北4日電）中華奧會秘書長沈依婷表示，台灣女將陳葦綾與盧映錡在2008年北京奧運舉重遞補的金、銀牌，已在去年底寄來台灣，中華奧會將在近期擇日頒發奧運獎牌予兩人。

陳葦綾在2008年北京奧運女子48公斤量級，以抓舉84公斤、挺舉112公斤、總和196公斤鍍銅，國際舉重總會（IWF）在去年3月5日宣布，因金、銀牌得主，中國名將陳燮霞與土耳其女將奧茲康（Sibel Ozkan）雙雙被驗出使用禁藥，因此奧運獎牌被追討繳回，陳葦綾遞補成為金牌。她也成為台灣奧運史上，除跆拳道「戰神」朱木炎、陳詩欣與女子舉重名將許淑淨外，第4位奧運金牌得主。

盧映錡也是京奧女子63公斤量級銅牌得主，當年她以抓舉104公斤、挺舉127公斤、總和231公斤奪銅，國際奧會（IOC）在2016年11月宣布京奧銀牌得主、哈薩克女將涅克拉索瓦（Irina Nekrassova）禁藥呈陽性反應，因此剝奪她奧運銀牌資格，盧映錡也獲遞補銀牌。

沈依婷受訪時表示，IOC規定，奧運獎牌頒發需在公開場合，且由國際奧會委員親自頒獎，中華奧會在接到獎牌後，將儘速排定時程，讓陳葦綾與盧映錡領到屬於她們的奧運獎牌。

對於遞補奧運金牌，陳葦綾打趣說，雖然很高興，但也有點不切實際，「因為現在還沒拿到」。

「我從沒想過自己能在台灣的體育史上留名」。陳葦綾對拿到奧運金牌感到驕傲。

除陳葦綾外，許淑淨在2012年倫敦奧運女子53公斤量級，以抓舉96公斤、挺舉123公斤，總和219公斤奪銀，不過，IWF則在去年6月16日宣布，2012年倫敦奧運舉重女子53公斤量級金牌得主、哈薩克名將趙常玲因禁藥檢測沒過關，因此許淑淨遞補成為金牌。1070104

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