NBA達拉斯小牛改譯名 現稱獨行俠

美國職籃NBA達拉斯小牛隊（Dallas Mavericks）使用近20年的中文譯名走入歷史，從現在起改稱達拉斯獨行俠。（圖取自Dallas Mavericks臉書www.facebook.com）

（中央社達拉斯3日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯小牛隊（Dallas Mavericks）使用近20年的中文譯名，走入歷史，球隊今天對金州勇士的比賽中場宣布，從今在起改稱達拉斯獨行俠。



運動網站ESPN報導，經過5個月的活動，最終進入決選的新隊名包括「獨行俠」、「烈駒」、「狂馬」。獨行俠勝出之後將取代原本小牛，成為球隊向中文世界的行銷商標。這次更名不影響原有的英文隊名。



原小牛隊中文譯名行之有年，台灣及中國大陸的球賽轉播、報導、球評及球迷之間一向這樣稱呼。不過小牛名稱與馬頭隊徽不符的討論最近浮上檯面。



英文中Mavericks除了是未上烙印的牲口，另外也有自由奔放、特立獨行的個人之意。



球隊去年9月向中文世界的球迷徵求中文隊名，老闆庫班（Mark Cuban）笑說，對於「小牛」這個隊名「不開心」。庫班說：「顯而易見，沒有人想當一隻小牛（little cow），我很高興有這個機會可以改隊名。」



球隊與運動媒體ESPN及中國大陸的騰訊合作，從球迷回覆的6萬多個提案中選出上述的3個決選隊名，並於11月底進入投票階段，一個多月期間球迷投下10萬多票，最後由獨行俠勝出。



1999年譯名還被叫小牛隊時，這支球隊透過選秀簽下出身中國大陸的中鋒王治郅，成為NBA首例。（譯者：中央社林宏翰）1070104