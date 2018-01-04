搶葉立奇瑞爾穆托 勇士隊有興趣

美國職棒大聯盟馬林魚隊持續與其他球隊討論外野手葉立奇（左）、捕手瑞爾穆托（右）交易案，據美媒報導，勇士隊已表達對兩人交易案有興趣。 （圖分別取自葉立奇、瑞爾穆托臉書www.facebook.com）

（中央社記者黃巧雯台北4日電）美國職棒大聯盟馬林魚隊持續與其他球隊討論外野手葉立奇、捕手瑞爾穆托交易案，美媒報導，勇士隊已聯繫馬林魚隊，表達對兩人交易案有興趣，但目前談判還沒有進展。



馬林魚去年球季結束後，為縮減團隊薪資，陸續將史丹頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）交易至其他球隊，令葉立奇（Christian Yelich）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）等人感到不滿，有意求去。



勇士隊目前已聯繫馬林魚隊，表達對葉立奇和瑞爾穆托等人有興趣，根據大聯盟官網報導引述消息人士說法指出，現階段談判還沒有進展，而勇士隊近年戰績不佳，能否成功吸引兩人加入，仍存有疑慮。



儘管勇士隊先前因違反國際球員簽約管制規定，被迫釋出頂級游擊新秀麥丹（Kevin Maitan），後來由天使隊簽下，但勇士隊仍擁有不錯農場深度，包括投手艾拉特（Kolby Allard）、萊特（Kyle Wright）等多名潛力新秀，可能吸引馬林魚進行交易。1070104