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布里斯本網賽 詹詠然女雙艱辛晉4強

發稿時間：2018/01/04 14:00

最新更新：2018/01/04 14:00

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（中央社記者龍柏安台北4日電）世界雙打球后詹詠然，和捷克搭檔赫拉瓦科娃今在布里斯本網球賽女雙8強，歷時1小時43分鐘苦戰，以直落二扳倒烏克蘭與澳洲的跨國聯軍，拉出開季2連勝、晉級女雙4強。

詹詠然本季和雙打世界排名第5的赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）組成「詹赫配」，在布里斯本網賽名列女雙頭號種子，不過兩人面臨聯手來最艱苦一戰，兩盤都鏖戰至搶7大戰才有驚無險過關。

「詹赫配」首盤和烏克蘭琪涵諾克（Nadiia Kichenok）與澳洲女將羅狄歐諾娃（Anastasia Rodionova）陷入互破大戰，雙方一路拉鋸到6比6，關鍵搶7「詹赫配」拿下關鍵的第12分，先以7比6（5）先馳得點。

次盤「詹赫配」第3局就被對手破發得逞，一度陷入落後，所幸第8局兩人成功回破，將戰局扳平，雙方持續互不相讓，比賽又被逼入搶7決勝負。

決勝搶7「詹赫配」開局以1比2微幅落後，好在兩人接下來大顯神威連搶6分，反倒以7比6（2）拿下晉級門票。

「詹赫配」下一輪的對手，將是大會第4種子，斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）的異國聯軍。1070104

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