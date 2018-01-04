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北韓進軍冬奧拚面子 賽場輸贏兩樣情

發稿時間：2018/01/04 15:02

最新更新：2018/01/04 15:02

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）北韓有意派代表團參加2月在南韓平昌舉行的冬季奧運，取得參賽資格的2名花式滑冰選手成績，攸關國家顏面。不過，分析家說，「沒奪牌就下放勞改營」是未經證實說法。

英國廣播公司（BBC）報導，對北韓來說，表面形象就是一切，但碰上奧運的時候就成了難題。歷年來許多奪牌的北韓運動員都被用來宣揚國威、表達對領導人的崇拜。

北韓運動員一旦在賽場上失敗，消息傳回國內，可會戳破國家編織的美夢，特別是輸給那些勢不兩立的死對頭，包括日本、美國或南韓。

在媒體封鎖之下，北韓運動比賽幾乎都不是直播，以防比賽結果不利北韓。

嚴格來說南北韓仍處於戰爭狀態，如果北韓參加2月在南韓平昌的冬季奧運，將是象徵兩國外交破冰。

但這等同於將北韓的國家榮譽置於危險之地，即便只有2名運動員取得冬奧參賽資格，分別是花式滑冰選手18歲的廉太鈺（Ryom Tae-Ok）和25歲的金柱希（Kim Ju-Sik）。

北韓自1964年起參與冬季奧運、1972年起參加夏季奧運，而且老實說成績還不賴。

北韓總共獲得56面獎牌，包括16面金牌。有一項統計顯示，考量國家的經濟產值均分到夏季奧運每一塊獎牌上所占的比例，就有限資源創造出的效益而言，北韓排上第7名。

北韓大部分的獎牌都是來自角力、舉重、柔道、拳擊。只有兩面獎牌是來自冬季奧運。

2014年亞運會，輸贏的賭注達到有史以來最高潮，北韓男足踢進決賽，遭遇死對頭、地主國南韓。這場比賽受到各方關注，最終南韓在延長賽進球，以1比0拿下勝利。當然，這場比賽的結果也從北韓歷史中抹去。

北韓觀察家柯爾曼（Alistair Coleman）表示：「他們從不談及結果，包括官方媒體在內，北韓沒有人知道這一場比賽的結果。」

北韓菁英運動員受到良好待遇，如果在奧運獲勝，可以得到汽車或甚至公寓。當局通常都會舉行勝利遊行，並稱頌運動員奪牌的原因，全要歸功國家與偉大的領導人。

有傳聞指稱，北韓運動員表現太差會被送到勞改營，但分析家警告，這樣的說法從未經過證實。

分析家特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）說，北韓明白，如果把運動員都送進勞改營，北韓很快就沒有運動員了。至少最近幾十年，落敗的選手頂多面臨批判，包括在集會上必須自我批判。

近年的情況可能有所改善，在此之前，一名1990年北京亞運決賽落敗、後來脫北的柔道選手說，他曾被送到礦坑。（譯者：中央社林宏翰）1070104

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