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喬治想回洛杉磯打球 衛少說先拿冠軍

發稿時間：2018/01/04 15:28

最新更新：2018/01/04 15:28

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯3日專電）美國職籃NBA奧克拉荷馬市雷霆隊明星前鋒喬治，是加州子弟且老家鄰近洛杉磯，多次表明盼投效洛杉磯湖人隊，不過雷霆「衛少」衛斯布魯克則說，一切先拚總冠軍再談。

雷霆晚間客場揚威，以133比96大勝湖人，雷霆3巨頭喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）與衛斯布魯克（Russell Westbrook），分別得22、21與20分，近全隊總得分的1/2。

而湖人則苦吞8連敗，最近12場比賽只贏了1場，戰績11勝26敗西區排名墊底，全聯盟總排名僅勝亞特蘭大老鷹隊的10勝27敗。

儘管如此，老家在加州帕姆戴（Palmdale）距離洛杉磯不遠的喬治，卻仍表明盼效力湖人和在家鄉父老面前打球的心願，並說「我想回家了，就這麼簡單」。

而雷霆的大三元製造機「衛少」衛斯布魯克，也是加州子弟，老家在豪松市（Hawthorne），並曾是加州大學洛杉磯分校（UCLA）籃球校隊明星球員。他說，沒動之以情說服喬治留在雷霆共同打拚，只有獲得總冠軍的念頭才能真正留住喬治。

湖人的重建計畫，始終缺一塊重量級球星的拼圖，去年喬治結束與印第安納溜馬隊長達7年的賓主關係後，曾向溜馬表明盼穿湖人紫金球衣，沒想到老東家卻把他交易至雷霆。

雖然好事多磨，湖人還是不放棄爭取喬治回洛杉磯打球，因今年球季結束後，喬治可選擇是否執行球員選項（Player Option），至於衛斯布魯克則在去年9月與雷霆敲定5年2億500萬美元的合約。1070104

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