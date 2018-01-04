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國中聯賽實力懸殊 金華大勝對手108分

發稿時間：2018/01/04 15:34

最新更新：2018/01/04 17:28

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zoom in 106學年度國中籃球聯賽（JHBL）4日在台北體育館進行12強複賽，台北市籃球名門金華國中以128比20輕取對手並拿下3連勝，主控陳將双（圖）表現不俗，拿下14分、4抄截。（球迷提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月4日106學年度國中籃球聯賽（JHBL）4日在台北體育館進行12強複賽，台北市籃球名門金華國中以128比20輕取對手並拿下3連勝，主控陳將双（圖）表現不俗，拿下14分、4抄截。（球迷提供）中央社記者龍柏安傳真　107年1月4日

（中央社記者龍柏安台北4日電）106學年度國中籃球聯賽（JHBL）今在台北體育館進行12強複賽，台北市籃球名門金華國中上演一場飆分秀，全場以128比20輕取崇倫國中，淨勝對手108分，笑納複賽3連勝。

金華是台北籃球名校，曾出產過許多籃球好手，包括赴美取得美國大學（NCAA）第1級大學、沙加緬度州大獎學金的吳永盛，以及被ESPN點名可望成為下一個林書豪的林庭謙，都是出自金華國中的球員。

其實這不是金華本季首次淨勝對手超過100分，去年11月JHBL預賽，金華就曾以139比14淨勝埔里國中125分，金華教頭吳正杰說：「如果只算聯賽，那應該是我們隊史贏過最多分的比賽。」

金華本季球風強勢，複賽連3戰得分都破百，但吳正杰強調，他的籃球哲學以防守至上，進攻反倒不是最在意的一環，「每場比賽我們都採取全場盯人，而且會從開賽守到最後1分鐘」。

對於淨勝對手這麼多分，吳正杰坦言，他教育孩子的觀念就是12人都有機會上場，一旦上了球場就要盡全力，「不管訓練還是比賽，我看的都是過程不是結果，只要小孩子盡力，不管輸贏我都能接受」。

不過吳正杰也透露，準決賽得分爆量，關鍵在於替補球員爭氣，每場比賽他幾乎只讓主力出賽20分鐘，剩下就交給替補球員收尾，「預賽我們替補球員的表現起伏比較大，準決賽他們的表現讓我很滿意」。

金華今天12名球員輪番上場，共有6人得分達到雙位數，其中身高190公分的大前鋒林宇謙只打20分鐘，就繳出22分、15籃板、5抄截、3助攻與2阻攻的全方位成績單，主控陳將双也拿下14分、4抄截。1070104

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