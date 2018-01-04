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林子偉轉變心境 想快返美與隊友較量

發稿時間：2018/01/04 16:28

最新更新：2018/01/04 17:01

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旅美棒球好手林子偉（右）4日在台北松山機場擔任速食連鎖店一日店長，與旅日棒球好手呂彥青（左）等人一起製作潛艇堡。中央社記者張新偉攝　107年1月4日旅美棒球好手林子偉（右）4日在台北松山機場擔任速食連鎖店一日店長，與旅日棒球好手呂彥青（左）等人一起製作潛艇堡。中央社記者張新偉攝　107年1月4日

（中央社記者黃巧雯台北4日電）美國職棒紅襪隊台灣好手林子偉旅美多年，去年轉變心境，休季期間自主訓練下了不少功夫，他今天表示，現在很想趕快回去美國，與隊友比較一下。

林子偉106年6月從2A直升大聯盟，今天出席公益代言活動時表示，目前都在師大自主訓練，備戰春訓，預計2月1日與老婆、女兒返回美國。

旅美多年的林子偉說，過去想到回美國要坐很久的飛機，不想回去，去年在小聯盟時，覺得不能再有前幾年心態，開始轉變，加強自主訓練。

林子偉透露，去年球季結束後，休季期間自主訓練，比過去下了更多功夫，想讓自己變得更強壯；現在很想要趕快回美國，瞭解自己實力，並跟隊友比較一下。

紅襪在休季期間交易動作頻頻，林子偉不免會關切；但他也告訴自己，想太多容易影響心情，順其自然，做好分內工作就好。

林子偉升上大聯盟後，也成為不少小球員的偶像。他說：「想要當職棒選手OK，只是背後要比別人付出10倍、100倍努力。」

展望今年目標，林子偉希望，春訓時身體健康，並搶下開季25人名單，若是待在小聯盟，也同樣希望有好的表現，隨時準備好上大聯盟。1070104

旅美棒球好手林子偉（左）4日在台北松山機場擔任速食連鎖店一日店長，身為代言人的他，親手製作潛艇堡給現場球迷品嘗。中央社記者張新偉攝　107年1月4日旅美棒球好手林子偉（左）4日在台北松山機場擔任速食連鎖店一日店長，身為代言人的他，親手製作潛艇堡給現場球迷品嘗。中央社記者張新偉攝　107年1月4日
旅美棒球好手林子偉（右2）4日在台北松山機場擔任速食連鎖店一日店長，與旅日棒球好手呂彥青（右）齊做公益，為喜憨兒基金會募款。中央社記者張新偉攝　107年1月4日旅美棒球好手林子偉（右2）4日在台北松山機場擔任速食連鎖店一日店長，與旅日棒球好手呂彥青（右）齊做公益，為喜憨兒基金會募款。中央社記者張新偉攝　107年1月4日

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